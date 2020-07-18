كرم جبر: ماسبيرو الذراع الطولى للإعلام المصري.. وستعود له الريادة

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الانتخابات والإعلام هما طرفا المعادلة في انتخابات مجلس الشيوخ، موجها الشكر لحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لتنظيم احتفالية منتدى الإعلام لتغطية اننخابات الشيوخ، "في مكان فخم ويليق بالحدث والمناسبة متمنيا أن تتكرر هذه الفعاليات بحيث تكون ماسبيرو الذراع الطولى للإعلام المصري وتعود له الريادة والسيادة.

وتابع جبر خلال كلمته بالمنتدى قائلا "هذه الورشة الخاصة لتغطية مجلس الشيوخ سيعقبها ورشة عن انتخابات مجلس النواب الهدف أن نقدم خدمة للإعلام والإعلاميين ليكونوا على اتصال مباشر بالأحداث والحقايق والمعلومات".

وأوضح أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، سيقدم كما وعد كل التسهيلات الممكنة للإعلاميين من تصاريح وتوفير المعلومات أول بأول، وعرضت أن يكون هذا المكان الذي تعلن له نتيجة الانتخابات باعتبار ماسبيرو قلب الإعلام المصري لأنه إعلام قومي وطني يعبر عن ضمير المجتمع ويدفع تكلفته إلى الرأي العام المصري فليس له انتماء إلا خدمة الرأي العام والمواطن المصري"

وبدأ منذ قليل منتدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الأول حول انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمبنى ماسبيرو.

ويشارك في الفعاليات المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من المستشارين أعضاء اللجنة، والأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأستاذ عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين والصحفيين.

يدور المنتدى حول التعريف بلوائح وقوانين الانتخابات وأصول التغطية الصحفية والإعلامية لها، كما تتناول مناقشات وتبادل الأسئلة حول العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة وما يجوز للإعلام تناوله وما المحظور عليه.