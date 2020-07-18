"الغرف السياحية": تأشيرات لمدة 6 أشهر دون مقابل لتشجيع السياح

قال علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن جميع منشآتنا السياحية جاهزة طبقا للإجراءات الوقائية لمنظمة الصحة العالمية لاستقبال أي مواطن أو سائح في العالم يأتي لزيارة مصر، وهو انطباع جيد من الحكومة المصرية بإعداد جميع المنشآت السياحية والمطارات المصرية مما أعطى إنطباعا جيدا باستقبال السياحة طبقا لهذه الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أن المقصد السياحي المصري فريد من نوعه لأن الحضارة الفرعونية هي الوحيدة التي تدرس في العالم كله، والجميع يتمنى أن يزور مصر ولو لمرة في حياته، وفي السنة الماضية وصلنا لتحقيق نحو 12 مليار دولار في السنة، وذلك في حدود نحو 13 مليون سائح وبالتالي كنا نسير بخطوات ثابتة.

وأكد أنه بفضل مجهودات قطاع السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية مع وزارة السياحة بقيادة وزير السياحة الدكتور خالد عناني اتخذنا هذه الإجراءات والتواجد المكثف في المؤتمرات العالمية مما يعمل على تنشيط السياحة بشكل كبير.

وتابع أن المنشآت السياحية تعمل طبقا للإجراءات ووجود تسهيلات قوية جدا "بمعنى أن السائح مش مسؤول أن يأخذ فيزا للإقامة في مصر بل هي مدة نحو 6 أشهر دون مقابل وهذا تشجيع جيد"، تأشيرات لمدة 6 أشهر دون مقابل للسياح، فضلا عن أننا نشجع الطيران بالمساهمة معها بأسعار الخدمات الأرضية بأسعار رخيصة وبالتالي هناك تشجيع كثير للمواطن في العالم بأن المقصد السياحي جاهز لاستقبال أي مواطن يريد أن يأتي لزيارة مصر.