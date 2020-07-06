الغرف السياحية: لم نتحصل على مديونياتنا لدى الوكالات الأجنبية حتى اليوم

قال على غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الفنادق وشركات السياحة المصرية لم تسترد حتى الآن مديونياتها لدى وكالات السياحة والسفر الأجنبية، والبالغة نحو مليار دولار، وتابع "طالبنا أكثر من مرة تلك الوكالات إرسال تلك المديونيات أو اجزاء منها وكان الرد :"حينما نعود للعمل من جديد" ، كما أننا استعنا بوزارة الخارجية لمساعدتنا فى الحصول على تلك المبالغ".

وأضاف لـ"الوطن" أن القطاع السياحى يعاني أزمة مالية حادة حاليا، رغم عودة التشغيل الجزئى للفنادق وبدء استقبال السياح، مشيرا إلى أن بعض شركات السياحة الأجنبية بدأت فى مطالبة الفنادق المصرية برد مقدمات الحجوزات للمجموعات التى كانت ستزورالمدن السياحية المصرية خلال أعياد الربيع مارس الماضى، والتى ألغي قدومها بسبب جائحة كورونا والتى علق بسببها حركة الطيران فى العالم.

غنيم : لدينا تخوفات من عدم سماح الاتحاد الأوربى لسائحيه بزيارة مصر

وأشار إلى ان القطاع السياحى التزم بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أقرتها الدولة لعمل المنشآت السياحية، والتى جاءت بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، إلا أن الإقبال السياحى على زيارة المدن السياحية "ضئيل" جدا حتى الآن، معربا عن تخوفه من استمرار قرار الاتحاد الأوربى بمنع سفر سائحيه إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

فلا: استعادة عافية السياحة لن تتحقق إلا بعودة السياح الألمان

ومن جهته، قال محمد فلا عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحرالأحمر، إن الحركة السياحية الوافدة من دول أوكرانيا وبلجيكا وسويسرا وبيلاروسيا لم تغط حتى الآن نحو 20% من السعة المسموح بها بالفنادق العاملة بالغردقة ومرسى علم، مشيرا إلى أن عودة السياح ستكون تدريجية ولن تستعيد الحركة عافيتها إلا بعودة السياحة الألمانية.

وأشارإلى أن نسب الأشغال ستبدأ فى الارتفاع خلال إجازات عيد الأضحى المبارك بفضل حركة السياحة الداخلية حيث سيسافر المواطنين لقضاء بضعة أيام بالمدن الشاطئية هربا من الحر.