حملات لإزالة المخالفات البيئية بضواحي بورسعيد

واصلت إدارة شئون البيئة بحي الضواحي ببورسعيد اليوم، حملاتها البيئية المكثفة لرصد وإزالة المخالفات البيئية بعدد من المناطق والمحال التجارية، وتحرير محاضر فورية لأصحابها.

يأتي ذلك بالمرور الميداني على عدد من المناطق والمحال التجارية ومحال بيع الخردة والمطاعم، والتى شملت مناطق الإسراء وفاطمة الزهراء واللبانة القديمة وشباب الخريجين لمتابعة رصد وإزاله المخالفات البيئية.

ورصدت الحملة عددًا من المخالفات البيئية داخل المحال التجارية والمطاعم ومحال تصنيع الحلويات بمنطقة فاطمة الزهراء والإسراء وشباب الخريجين، خاصة بالنظافة العامة، وجرى تحرير محاضر لهم بالمخالفة والتنبيه على أصحابها بتلافي هذه المخالفات مستقبلاً.