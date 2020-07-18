بعد تجارب سريرية لمدة أسبوعين.. تطوير لقاح كورونا في كوريا الشمالية

قال مجلس البحث العلمي في كوريا الشمالية، اليوم، إنَّه يتمّ حاليًا تطوير لقاح لوباء كورونا المستجد "كوفيد -19".

وذكر موقع "ميراي"، الذي تديره اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الكورية الشمالية، أنَّ الباحثين يجرون حاليًا تجارب سريرية لتطوير اللقاح بجهود معهد طبي بيولوجي تابع لأكاديمية العلوم الطبية بواسطة "الإنزيم 2 المحول للانجيوتنسين".

وقالت كوريا الشمالية، إنَّها تأكّدت من مناعة لقاحها المرشح وسلامته من خلال اختبارات على الحيوانات، وإنَّ التجارب السريرية قد بدأت من هذا الشهر.

وأشارت كوريا الشمالية، إلى أنَّ فرع الهندسة الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الحكومية يجري أيضًا بحثًا لتطوير لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد.