برلماني: موقف القبائل الليبية من مصر يؤكد ثقتهم الكاملة في الرئيس

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ القبائل الليبية، يؤكد حرص مصر على القيام بدورها العربي والإقليمي تجاه أشقائها من الدول ولا سيما التي تتعرض لأزمات ويستغيث شعبها بمصر، مؤكدا أن مصر كانت وستظل بيت العروبة، وعمود الخيمة الذي يستند عليه الجميع.

وأضاف بسيوني في تصريح له، أن موقف شيوخ القبائل الليبية تجاه مصر ودورها في حل الأزمة يؤكد مدى ثقتهم في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه الوحيد القادر على وضع حلا للتدخل الخارجي على أراضيهم لنهب ثرواتهم.

وأشاد المستشار حسن بسيوني، بموقف القبائل العربية الواثق في مصر وقيادتها، مؤكدا أن ذلك سيقطع الطريق أمام محاولات التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

وأكد: "الرئيس عبدالفتاح السيسي كان وسيظل عند حسن ظن الجميع في العمل على مواجهة أي مخاطر تهدد الأمن القومي المصري والعربي".

وطالب عضو مجلس النواب، جميع الليبين إلى الالتفاف حول القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر، وكذلك البرلمان الليبي المنتخب بإرادة الليبيين، مؤكدا أن حالة الترابط والتلاحم ونبذ الخلافات هو السبيل لإنهاء الأزمة والقضاء على أحلام سلطان الشر رجب طيب أردوغان.

وأوضح بسيوني، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد مشايخ القبائل الليبية كانت حاسمة وواضحة، بأن مصر لن تترك أي تهديد للأمن القومي المصري أو العربي، مشيرا إلى أن مجلس النواب المصري سبق وفوض بالإجماع الرئيس السيسي في حماية الأراضي الليبية، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس النواب الليبي للبرلمان المصري مجلس النواب المصري مطالبا الدعم والمساعدة.

وأشار إلى أن الرئيس اختار التفويض من البرلمان الليبي بصفته الكيان الشرعي الوحيد المعترف به دوليا إلى جانب القوات المسلحة، موضحا أن الهدف من ذلك أن يكون دخول مصر لمواجهة مرتزقة أردوغان من الإرهابيين بشكل شرعي وقانوني وبموافقة الشعب الليبي.