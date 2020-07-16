"الرئاسة" تكشف أجواء لقاء السيسي بمشايخ قبائل ليبيا: تفاعلي رائع

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شيوخ وزعماء القبائل الليبية بالقاهرة، مؤكدا أن اللقاء كان تفاعلي رائع، وكان متواجد فيه زعماء القبائل الليبية، وتفاعلوا مع المشهد، وكانت جميعها مواقف إيجابية للغاية، ومواقف داعمة للمواقف المصرية والمبادئ المصرية تجاه ليبيا.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه كان هناك تقدير كبير جدًا من شيوخ القبائل الليبية لكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء كلمته اليوم، أو كلماته على مدى الشهور الماضية بشأن الأزمة الليبية، فالقاعة كان بها عددًا كبيرًا من القبائل وكبراء ووجهاء ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القبائل التي تواجدت اليوم، وحضرت اجتماع الرئيس، كانت من أجدابيا وطبرق وبنغازي ومصراته والجبل الأخضر، وغيرها من القبائل، فالكثير من تلك القبائل كان لها امتداد داخل مصر ولها وجود داخل مصر، مثل قبيلة أولاد علي في الإقليم الغربي في مصر، الذي تعداد سكانها 2 مليون نسمة، ولهم نسب وسهر مع القبائل الليبية، كما أن هناك امتداد للقبائل الليبية في الدلتا والصعيد.

وتابع: "تلك القبائل لها تاريخ في التعاون مع مصر في هذا المجال سوءا في القرن الماضي عندما تعرضت ليبيا لهجوم من الخارج وأطماع وغزو، كان فيه تفاعل لحظي مع الرئيس بشكل ممتاز، وتفويض كامل للقيادة السياسية مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي".