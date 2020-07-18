برلمانية تثمن لقاء الرئيس بمشايخ ليبيا: بعث برسائل تحذيرية

ثمنت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، مشيرة إلى أن اللقاء بعث برسائل تحذير عدة للدول المعادية بعدم الاقتراب من الأمن القومي المصري والليبي، وأن القوات المسلحة المصرية ستواجه بقوة أي تحركات لتهديد أمنها القومي.

ولفتت عبدالحليم، في بيان لها، أن الرئيس السيسي أكد على أن مصر لن تقف مكتوفة الأمن تجاه أي استهداف لأمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا، وأنها لن تقبل بالاعتداء على سيادة دولة أخرى، فالدولة الليبية وشعبها هي وحدها من تقرر مصيرها دون تدخل من أي دولة أخرى.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الجميع أدرك مطامع تركيا في ليبيا، والدول العربية مستعدة للدفاع عن مقدرات وثروات الشعب الليبي، ولن تنجح تركيا في المساس بالأمن القومي المصري والليبي.