محمد ثروت ينشر صورة بصحبة أبطال فيلم "ديدو"

في رسالة تشويقية للجمهور، نشر الفنان محمد ثروت، صورة تجمعه بعدد من أبطال العمل السينمائي الجدديد المرتقب.

وكتب محمد ثروت، تعليقًا على الصورة عبر حسابه على موقع انستجرام، قائلًا: الديدو قريبًا.

فيلم ديدو، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وهو مقتبس من قصة "عقلة الأصبع"، بالإضافة إلى أفلام "Downsizing" و"Honey, I Shrunk the Kids".

والفيلم بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم.

وقال المنتج أحمد السبكي، لـ"الوطن"، إنه لم يُحدد بعد موعد عرض الفيلم، الذي انتهى أبطاله من تصويره، بحسب قوله.

وكان المخرج عمرو صلاح، قد أوضح في تصريحات لـ "الوطن"، أن الفيلم ينتمي لنوعية أعمال المغامرات ممزوج بالكوميديا، وتجربة مختلفة وغير مسبوقة في السينما المصرية، فنحن نرغب في تقديم فيلم مناسب لكل أفراد الأسرة، وسيكون عملاً لم يقدم مثله في مصر خاصة على مستوى المؤثرات البصرية".