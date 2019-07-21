يشارك الفنان بيومي فؤاد، في فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمي، المقرر عرضه في دور العرض بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، وذلك بالإضافة إلى مشاركته في فيلم "الطيب والشرس واللعوب" للنجم أحمد فتحي، المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.

وأكد بيومي، فى بيان، أنه يجسد شخصية تدعي "فنانس" في فيلم "ديدو" وهو عالم مشهور ولديه معمل اختبارات يصنع لنفسه به عده تجارب، وأضاف أن أحداث الفيلم تدور حول تحول نجوم العمل إلى أقزام بصورة مبالغ فيها، ويرجع ذلك إلى فكرة "عقله الأصبع" في إطار كوميدي.

وأضاف أنه في "ديدو" يلعب دور العملاق، وهي الشخصية الطبيعية لأي إنسان، ولن يتحول إلى قزم، وترجع فكرة تحول النجوم إلى أقزام لرصد ميزانية ضخمة لما تحتويه من أعمال جرافيكس كثيرة، وهذا يرجع إلى الجهة الإنتاجية المشرفة.

"ديدو" من بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو، وغيرهم، ومن إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، وسيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.