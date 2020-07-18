النيابة العامة تأمر بتشريح جثة شاب غرق في مياه البحر العباسي بزفتى

أصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز زفتى بالضرورة تشريح جثة شاب في العقد الثاني من عمره والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه وتسليمها إلى ذويه.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب طافية في مياه ترعة البحر العباسي بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت قوات الإنقاذ النهري وقوة من الشرطة لمكان البلاغ وسيارة إسعاف، ويجري رجال الإنقاذ البحث عن جثة الشاب، لانتشالها من المياه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وتسليمها إلى ذويه لدفنها.