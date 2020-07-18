6 شروط جديدة لمهنة السايس: يجيد القراءة والكتابة.. وشهادة بعدم التعاطي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

ويستهدف القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.

ونظم القانون الجديد الشروط الواجب توافرها في مهنة السايس، فلا يجوز طبقا للتشريع مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط، وفقا لأحكامها.

وترصد "الوطن" في السطور الأتية الشروط الخاصة بمهنة السايس كالآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.

- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.