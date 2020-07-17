المعارضة التركية: البرلمان يغطي على فضيحة رشوة وزراء أردوغان

تجاهل البرلمان التركي ملف فساد وزراء النظام التركي ونواب حزبي العدالة والتنمية التركي الحاكم وحليفه الحركة القومية، المعروف بملف "رشوة الـ500 ألف ليرة"، بعد تجاهل البرلمان طلبًا بالتحقيق في الواقعة.

وأوضحت جريدة "بولد" التركية، تقديم نائب حزب الشعب الجمهوري في أنطاليا رأفت زيبك، اقتراحًا إلى البرلمان للتحقيق في قضية "500 ألف رشوة" في بلدية سيريك التي كانت تابعة لحزب العدالة والتنمية، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وسبق أن رفع حزب الشعب الجمهوري دعوى قضائية ضد المتهم بالحصول على 500 ألف ليرة رشوة، أثناء تواجد كل من وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ووزير السياحة نوري أرسوي في اجتماع بأنطاليا.

وفي حديث "زيبك" في البرلمان التركي بشأن الاقتراح، أوضح أن الحزب الحاكم يحاول تغطية القضية و"دفن الملف"، ولم يصرح أي مسؤول ببيان رغم مرور شهرين و11 يومًا على كشف الفضيحة، قائلًا "الجميع صامت، لكن هناك حقيقة أن بلدية سيريك تلقت رشوة قدرها 500 ألف ليرة".

وقالت صحيفة "جون بويو" التركية، إن الحكومة لم تصدر أي بيانات توضيحية بشأن فضيحة رشوة الـ500 ألف ليرة رشوة، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وشغلت الشعب لمدة أسبوع، وكان أحد أعضاء الحزب الحاكم ورئيس بلدية سيريك التابعة لمحافظة أنطاليا قد فضح بنفسه تلك الواقعة.

وقال نائب أنطاليا التابع لحزب الشعب الجمهوري شتين بوداك، إن هناك رائحة عفنة تفوح من وراء هذا الأمر، فليس هناك إنكار أو اعتراف من هؤلاء الذين يديرون مؤسسات تركيا، رغم ارتباط أسمائهم بقضية رشوة كبيرة.