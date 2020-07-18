"الوطنية للانتخابات" توضح إجراءات التصويت في "الشيوخ"

قال المستشار وليد محمود، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن قانون 140 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ حدد عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ 300 عضو، 100 بالانتخاب الفردي و100 بالقائمة و100 بالتعيين.

وأضاف: "الناخب الذي سيدلي بصوته داخل لجنة سيكون مطالبا باختيار عدد من المرشحين يوازي عدد مرشحي دائرته، فمثلا في محافظة القاهرة سيختار الناخب 10 مرشحين فردي، وسيختار قائمة واحدة من بطاقة الانتخاب".

وتابع: "لدينا 4 دوائر للقائمة، قائمتان كبيرتان بإجمالي 30 عضوا، وقائمتان صغيرتان بإجمالي 15 عضوا، لافتا إلى أن اللجنة حاليا في مرحلة تلقي طلبات الترشح حتى اليوم - آخر يوم لتلقي الطلبات- يعقبها مرحلة فحص طلبات الترشح، ثم فترة تقديم التظلمات والطعون، إلى أن تعلن القوائم النهائية للمرشحين".

وواصل: "حينما سنقترب من فترة العملية الانتخابية، سنركز على جزئية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سلامة كل الناخبين".

وأشار إلى أن مرحلة ما بعد المرشحين ستشمل تحديد قضاة اللجان وإجراء الانتخابات في الخارج، ثم إجراء الانتخابات في الداخل، لافتا إلى أنه لا يمكن إعلان نتيجة القوائم من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات إلا بإجمالي الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وكشف أن النقطة الجوهرية في هذه الانتخابات هي اختيار الناخب لممثلي محافظته فقط، كما سيتم إعلام المواطن بعدد المقاعد المخصصة لمحافظته من خلال الإعلام.