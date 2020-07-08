رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع "الهيئة الوطنية" تغطية انتخابات الشورى

أعلن مصدر مسؤول، أن كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التقى عددا من مسؤولي الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، لمناقشة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشورى.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أنه من المقرر أن تجرى دورات تدريبية في مقر المجلس الأعلى للإعلام في هذا الصدد.

وكان صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قال إن المجلس ينظم دورات تدريبية للصحفيين والإعلاميين عن التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشورى، وذلك بالتنسيق مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

وأوضح "الصالحي"، لـ "الوطن" أنه سيتم البدء بملف التدريب "لأننا مقبلون على انتخابات مجلس الشورى وبالتالي يجب عمل ورش عمل للصحفيين والاعلاميين حول التغطية الإعلامية للانتخابات التي ستتم الشهر المقبل وذلك بالتنسيق بين المجلس والهيئتين" بحسب تعبيره.