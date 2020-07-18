تحرير 139 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بمراكز ومدن سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 139 محضر تمويني متنوع، وضبط 100 طن ملح طعام فاسد ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وإعدام 700 كيلو جرام مخللات فاسدة، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي.

وضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما 100 طن ملح طعام منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث ثبت من خلال تحليل عينة عدم صلاحيتها، جرى تحرير محضر بالواقعة وجاري إعدام الكمية المضبوطة.

وتحرر محضر بضبط 12 كرتونة عصائر مختلفة منتهية الصلاحة، ومحضر بضبط أغذية منتهية الصلاحية منها (8 كيلو جرام كبدة بقري مجمدة، و 12 عبوة أسماك مدخنة "رنجة"، و 5 باكتة عصير، و8 باكتة أرز بكل باكتة 10 أكياس، و 20 زجاجة زيت متغير الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي)، وجرى تحرير محضري ضبط للمواد الغذائية منتهية الصلاحية والمعدة للطرح والبيع للجمهور.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا 36 محضرًا تموينيًا متنوعًا منها 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وعدم اتباع الشروط الصحية، وقرار إعدام مواد غذائية 30 كجم، و18 محضرًا لعدم النظافة، و8 محاضر إشغال جزء من الطريق العام.

وفي حي شرق سوهاج جرى تحرير 11 محضرًا تموينيًا، منها 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر ذبح خارج السلخانة، و3 محاضر لمحلات مدارة بدون ترخيص، كما جرى إعدام 400 كيلو جرام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام مركز ومدينة ساقلتة بتحرير 12 محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين "صحة، وتموين، وإشغالات، وبيئة"، وذلك خلال حملة مكبرة بالمدينة لضبط الأسعار وحماية المستهلك، استهدفت محلات الجزارة والسوبر ماركت.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة حملة على المخابز، أسفرت عن تحرير عدد 13 محضرًا متنوعًا، منها "7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم إعطاء بون للمواطن، ومحضرين عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضرين توقف عن الإنتاج".

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حملة تموينية بقرى "إدفا، ونجع سعودي، وجزيرة شندويل، والحمادية"، أسفرت عن تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين اشتراطات نظافة، و6 محاضر سلامة وصحة مهنية، وجرى إعدام أصناف منتهية الصلاحية.

وفي مركز ومدينة المراغة جرى تحرير 47 محضرًا متنوعًا خلال حملة مكبرة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، منها "7 محاضر غير مطابق للموصفات، و 5 محاضر نقص وزن ضد بعض المخابز بسبب عدم الالتزام بالوزن القانوني لرغيف الخبز، ومحضر غلق مخبز في غير المواعيد الرسمية، ومحضرين توقف عن الانتاج، ومحضرين عدم وجود ميزان حساس، و 4 محاضر عدم الإعلان عن موعيد التشغيل، وجرى تحرير 9 محاضر جنحة ضد أصحاب محلات عهدة تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار، وغلق المحلات في مواعيد العمل الرسمية.

وجرى تحرير 5 محاضر صحة، وعدم إعلان عن الأسعار، و 12 محضرًا متنوعًا لتعدي الباعة وأصحاب المحلات على جزء من الشارع.

وأعدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا 700 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن مخللات مختلفة الأنواع، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وضبط مركز ومدينة أخميم طن لحوم وأحشاء غير صالحة للإستهلاك الآدمي، خلال حملة مكبرة على محلات الجزارة بالقرى التابعة، وجرى تحرير محضري مخالفة.