ناهد السباعي تحتفل بذكرى ميلاد شقيقها الراحل: عيدك في الجنة أجمل

احتفلت الفنانة ناهد السباعي، بذكرى عيد ميلاد شقيقها الراحل فريد، وذلك بنشر صورة تجمعهما، عبر حسابها على موقع "انستجرام".

وكتبت ناهد السباعي، تعليقًا على الصورة، قائلة: اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

وتابعت: اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

في شهر فبراير من عام 2014، تعرض فريد المرشدي، نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، وشقيق ناهد السباعي، وكان متزوجًا من الفنانة داليا البحيري، ووالد ابنتها الوحيدة، لحادث مأساوي بسيارته أدت لوفاته.