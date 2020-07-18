النمسا تسجل 134 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان، اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 19 ألفا و573 حالة، تعافى منها 17 ألفا و501 حالة بينما توفي 711 شخصا.

وأشارت الوزارة النمساوية، إلى أنه يوجد حاليًا 98 شخصًا في المستشفى منهم 11 حالة في وحدات العناية المركزة.

وأوضحت الصحة النمساوية، أن ولاية بورجنلاند وحدها لم تسجل أي إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما جاءت أعلى الإصابات الجديدة في العاصمة فيينا 52 حالة تليها النمسا العليا 36 حالة.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي الإصابات في العاصمة فيينا بلغ 4512 حالة، تعافى منها 3857 حالة وتوفي 202 حالة.