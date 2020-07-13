النمسا: وباء كورونا لم يصل إلى ذروته بعد في جميع أنحاء العالم

أكد وزير الصحة النمساوي ردولف انشوبير، أن وباء كورونا لم يصل إلى ذروته بعد في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه تم إجراء 700 ألف اختبار فحص طبي لفيروس كورونا في البلاد.

وقال انشوبير، في تصريحات اليوم، "إنه تم تسجيل 200 ألف إصابة بالفيروس حول العالم في غضون 24 ساعة، وهو أمر مقلق"، مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر عند قضاء الإجازات الصيفية والبقاء في المنزل قدر الإمكان.

وأضاف "أنه في أوروبا شهدنا مؤخرا نموا ملحوظًا في عدد الإصابات بشكل خاص في دول غرب البلقان خاصة صربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك، ولذلك ستواصل النمسا تكثيف ضوابطها الحدودية عند المعابر".