اليوم.."دبي" تسمح بتقديم الشيشة بشروط

قررت بلدية دبي إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة في إمارة دبي، بدءاً من اليوم،، وحتى إشعار آخر، ووضعت إجراءات وتدابير احترازية ملزمة، وفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم".

وأصدرت البلدية تعميماً وجهته إلى جميع مشغلي الأماكن المخصصة للتدخين، وأماكن تقديم الشيشة في إمارة دبي، أبلغتهم بالسماح بتقديم الشيشة بدء من اليوم السبت، وفق ضوابط تشمل ضرورة اتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة في أماكن إقامة الموظفين والعاملين.

وشملت أبرز الاشتراطات أيضاَ ضرورة تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم، ويسمح باستخدام خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد، فقط، وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم، كما لا يسمح باختبار الشيشة من قبل الموظفين قبل التقديم للعميل.