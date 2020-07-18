"مجنونة ومرعبة".. أديب يحكي عن تجربة سفره إلى دبي في زمن كورونا

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل رحلته لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي سافر إليها خلال اليومين الماضيين، قائلًا إنها تجربة مجنونة ومقلقة ومرعبة للغاية".

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "عندما دخلت مطار القاهرة كنت قلقًا من أن أصاب بالمرض بأي طريقة كانت، وفي مصر لا نلتزم بالقدر الكافي بالتباعد الاجتماعي".

وتابع: "مكنتش عاوز أتكلم مع حد ومرعوب، ومش عارفة أتكلم مع حد رغم إن كلنا كنا لابسين كمامات، والكمامة دمها تقيل جدا لأنها بتوجع الأذن وتعلم في الوجه".

وأردف، أنه خضع لمسحة pcr في مطار القاهرة، وكانت نتيجتها سلبية، وعندما وصل إلى مطار دبي أجرى مسحة pcr أخرى، وطلبت منه سلطات المطار تحميل تطبيقًا ذكيًا لتحديد موقعه.

وأوضح أن الإجراءات لم تستغرق وقتًا طويلًا في مطار دبي، إذ طلبت منه السلطات الإماراتية عدم التحرك من الفندق لمدة 24 ساعة حتى تظهر نتيجة التحليل، وبالفعل ظهرت وكانت سلبية أصلًا.

وأردف: "كل ما فات ليس مرعبًا، لكن المرعب هو أنه عندما حان الوقت لكي أدخل إلى المطعم وأتناول الطعام، فلا يمكن أن أتناول طعامي مرتديًا الكمامة، وعندما خلعت الكمامة أحسست أنني عاريا، كما أن كل من حولي كانوا خلعوا الكمامة بطبيعة الحال، متعة السفر لم تعد مثلما كانت، الحدوتة مكنتش مريحة".