الصين تكافح بؤرة جديدة لكورونا

بعد أن كانت مدينة ووهان بؤرة تفشي الموجة الأولى من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الصين، تسعى البلاد حاليا إلى احتواء بؤرة جديدة من الفيروس المستجد قبل أن تتفاقم الأمور، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في التفشي الجديد لـ"كوفيد 19" في أقصى غرب الصين إلى 17، وقالت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم، إنه تم تحديد 16 حالة أخرى خلال الـ24 ساعة السابقة في منطقة شينجيانج، البؤرة الجديدة، بالإضافة إلى أول حالة.

ويعد تفشي المرض في مدينة أورومتشي هو الأحدث الذي يظهر منذ تمكنت الصين إلى حد كبير من احتواء الانتشار المحلي للفيروس في مارس الماضي.

وكان أكبر تفش للمرض هو ما حدث في بكين مؤخرا بعد إصابة أكثر من 330 شخصا.

وخفضت السلطات في أورومتشي من حركة مترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة، وأغلقت بعض المجتمعات السكنية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية.

كما فرضت السلطات، قيودا على الأشخاص الذين يغادرون المدينة، بما في ذلك تعليق خدمة مترو الأنفاق إلى المطار.