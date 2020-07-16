الصين تعيد افتتاح دور السينما مع توفير إجراءات الوقاية من كورونا

ستبدأ الصين إعادة فتح دور السينما في "المناطق التي تقل فيها الإصابات بفيروس كورونا، اعتبارًا من 20 يوليو الجاري، منهيةً ما يقرب من ستة أشهر من عمليات الإغلاق التي تركت آلاف دور العرض بلا عمل.. بحسب موقع Variety.

وعلى موقع إدارة السينما الصينية الرسمي على الإنترنت، نشر بيان جاء فيه: "يمكن لدور السينما في المناطق منخفضة المخاطر استئناف العمل بطريقة منظمة في 20 يوليو، مع تنفيذ تدابير الوقاية".

وجاء في البيان: "المناطق المتوسطة والعالية المخاطر يجب أن تظل مغلقة مؤقتًا".

ومع افتتاح دور السينما سيكون بيع التذاكر عبر الإنترنت فقط، مع تطهير المناطق في دور العرض بما لا يقل عن مرتين في اليوم، مع تحسين التهوية.

وستكون الأقنعة إلزامية لكل من الموظفين والعملاء، مع قياس درجات حرارة لأي شخص يدخل السينما.

يذكر أنه شهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها.