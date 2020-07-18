الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزليها بيدها في جبل المكبر

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، عائلة أبو تركي الفلسطينية على هدم منزليها في قرية جبل المكبر، بيدها، بحجة البناء دون ترخيص.

ووفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، أوضحت عائلة أبو تركي أنها واصلت اليوم هدم منزليها تفاديا لدفع غرامة مالية "أجرة الهدم" وقيمتها 70 ألف شيكل، حيث أمهلتهم البلدية عدة أيام لتنفيذ قرار الهدم، وإلا ستقوم آلياتها بذلك وقال عصام أبو تركي: "لا مكان آخر لنا... هدمنا لكن سنضع خيمة على أرضنا لتعيش العائلتين وعددهم 13 فردا".

وأوضحت العائلة أنها تحاول منذ 3 سنوات تنظيم الأرض تمهيدا لترخيص المنشأة، وفرضت على العائلة قيمتها 70 ألف شيكل "مخالفة بناء"، والتزمت العائلة بدفعها شهريا.

وأضافت العائلة أنها قامت بالبناء قبل 8 سنوات، ومساحة الشقتين 85 مترا مربعا.