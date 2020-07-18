إيران تعيد فرض القيود.. وروحاني: 25 مليونا أصيبوا بكورونا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، إن 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا وإن 35 مليونا آخرين عرضة لخطر الإصابة، في الوقت الذي أعادت فيه البلاد فرض قيود في العاصمة ومناطق أخرى.

والأرقام التي ذكرها روحاني أعلى بكثير من عدد الإصابات الرسمي الصادر، اليوم، وهو 271606 إصابات، وفقا لما نشرته وكالة "رويتز".

وقال مكتبه، إن الأرقام تستند إلى "سيناريو تقديري" من تقرير لنائب وزير الصحة لشؤون البحث.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون "تقديرنا أنه حتى الآن أصيب 25 مليون إيراني بهذا الفيروس وفقد نحو 14 ألفا أرواحهم الغالية".

وتابع: "ثمة احتمال أن يكون ما بين 30 و35 مليونا آخرين عرضة للخطر".

وأضاف أن ما يزيد على 200 ألف تلقوا العلاج في المستشفيات وأن الوزارة تتوقع أن يتضاعف الرقم في الأشهر المقبلة.

عادت السلطات يوم السبت فرض قيود لمدة أسبوع في العاصمة طهران، بما في ذلك حظر الفعاليات الدينية والثقافية وإغلاق المدارس الداخلية والمقاهي والمسابح المغلقة والمتنزهات وحدائق الحيوان.

وسجلت وزارة الصحة 188 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات في إيران إلى 13979.

وإيران التي يربو عدد سكانها على 80 مليون نسمة هي الدولة الأكثر تضررا من جائحة كورونا في الشرق الأوسط.

وزادت الإصابات والوفيات بشكل كبير منذ تخفيف القيود في منتصف أبريل.

وأعلن إقليم خوزستان في جنوب غرب البلاد يوم السبت فرض إجراءات العزل العام على 22 مدينة وبلدة لمدة ثلاثة أيام.

وسيشمل ذلك بهبهان حيث أطلقت الشرطة يوم الخميس الغاز المسيل للدموع على حشد يحتج على المصاعب الاقتصادية.