أوروبا تحذر من الطيران فوق إيران.. وتحدد "الارتفاع الآمن"

حذرت وكالة السلامة الجوية الأوروبية الطائرات من التحليق فوق إيران، مشيرة إلى خطر تعرضها لصواريخ على غرار الطائرة الأوكرانية التي أسقطت قرب طهران مطلع العام الجاري.

وقالت الوكالة في بيان، "بسبب الوضع الأمني الخطير وغياب التنسيق بين سلطة الطيران المدني والعمليات العسكرية، هناك خطر من عدم التعرف على الطائرات المدنية" في أجواء إيران، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف بيان الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها ألمانيا: "مع وجود أنظمة دفاع جوي متقدمة، ينصح بالحذر".

وحذرت الوكالة الطائرات من أن "خطر العمليات مرتفع"، وأمرت الطائرات بعدم التحليق على ارتفاع أقل من 25 ألف قدم فوق إيران، مشيرة إلى احتمالية التعرض للاستهداف عن طريق الخطأ من قبل نظام الدفاع الجوي في البلاد.

ويأتي التحذير بعد مقتل العشرات إثر سقوط طائرة أوكرانية، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران، بصاروخ أطلقته ميليشيات الحرس الثوري بالخطأ أثناء استهدافها قواعد أميركية في العراق.

وحدثت الواقعة في الثامن من يناير الماضي وراح ضحيتها 167 شخصا كانوا على متن الطائرة، وأنكرت إيران تورطها في الحادث قبل أن تجد نفسها مجبرة على الاعتراف به.

ويعتقد أن غياب التنسيق كان وراء توجيه صاروخ لإسقاط الطائرة من بطاريات الدفاع الجوي الإيراني.

وحتى الآن لم تقدم طهران معلومات كاملة عن المتورط في الحادث، كما أنها ترفض تسليم الصندوقين الأسودين لجهة محايدة، مكتفية بإرجاع المأساة لـ"خطأ بشري".