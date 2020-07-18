تقارير تكشف إفلاس شركة BBS في ألمانيا

يبدو أن عام 2020، صعبا على الجميع، وعلى كبرى الشركات فى العالم، والتداعيات المالية الناجمة عن الفيروس التاجى، طالت الجميع، وكأنها حيوان مفترس يلتهم كل ما يوجد أمامه، أشبه بتنين يبخ ناره الحارقة على الجميع.

بسبب الفيروس التاجى، خسر الآلاف من الموظفين والعمال فى شركات السيارات وظائفهم، وأعلنت شركات إفلاسها مثل شركة "هيرتز"، وكشفت عن ديونها التى قدرت بملايين الدولارات، وخسرت شركات السيارات مليارات الدولارات خلال الأشهر الـ6 الماضية.

لتلحق بهم شركة BBS الشهيرة، التى تصنع الجنوط الرياضية، حيث أفادت تقارير من الشركة، بأنها أفلست، حيث كانت هذه المرة هى المرة الثالثة، التى تتعرض فيها الشركة للإفلاس، حيث تعرضت فى 2007، وتم شراؤها من شركة بلجيكية، وفى 2015، أفلست وانتقلت ملكيتها إلى شركة فى كوريا الجنوبية، لتسجل اليوم، إفلاسها للمرة الثالثة فى 2020، ولكن لحسن الحظ أن الإفلاس فى ألمانيا فقط، وليس عالميا.