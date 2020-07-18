عسكري أمريكي يمثل أمام القضاء بتهمة تسليم معلومات سرية إلى روسيا

أفادت وسائل إعلام بأن عنصرا في البحرية الأمريكية يواجه اتهامات بتسليم بيانات سرية إلى مواطن روسي العام الماضي.

وأكدت صحيفة "The Virginian-Pilot"، نقلا عن ملفات قضائية تأكيها أن البحار العسكري المدعو تشارلز بريجز من المقرر أن يمثل أمام القضاء الأسبوع القادم، وهو لا يزال قيد الحبس، ووفقا لما نشره موقع "وسيا اليوم".

ويقول المدعون، إن بريجز الذي كان حينئذ بين العسكريين المرابطين في قاعدة أوفوت الجوية في ولاية نبراسكا سرق بيانات سرية من حاسوب حكومي في قرابة التاسع من يناير عام 2019 وسلمها إلى شخص آخر يحمل الجنسية الروسية لم يكن مخولا بالاطلاع عليها.

ويشدد المدعون، على أن بريجز كان على علم بأن هذه المعلومات كان من المحتمل أن "تضر بالولايات المتحدة أو تحقق منفعة لمواطن أجنبي".

ويواجه بريجز الذي يعمل حاليا في المركز الطبي البحري بمدينة بورتسموث حزمة من الاتهامات، بما في ذلك توزيع المعلومات السرية دون تسريح وإعاقة تحقيق العدالة وتسريب معلومات دفاعية وامتلاك ومشاهدة مواد إباحية مع أطفال والإدلاء بإفادات كاذبة.