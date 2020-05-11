قائد عمليات البحرية الأمريكية قيد الحجر بعد إصابة فرد بعائلته بكورونا

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن قائد العمليات في القوات البحرية الأمريكية الأميرال مايك جيلداي، عزل نفسه في إجراء احترازي بعد تأكيد إصابة أحد أفراد عائلته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المسؤولين قولهم، إن نتائج فحص الأميرال كانت سلبية، لكنه قرر دخول الحجر الصحي كإجراء احترازي.

بالإضافة إلى ذلك تضاربت نتائج فحوصات كورونا لقيادي بارز آخر في البنتاغون، هو قائد الحرس الوطني الجنرال جوزيف لينغييل.

وكانت نتيجة الفحص الأول له إيجابية والثاني سلبية، وهو بانتظار نتائج الفحص الثالث للتأكد من إصابته بفيروس كورونا أو عدمها.