قراصنة يحتجزون 13 بحارا روسيا خلال هجوم على ناقلة نفط في خليج غينيا

احتجز قراصنة، 13 من أفراد طاقم ناقلة نفط "سوراكاو ترادر" في خليج غينيا، من بينهم مواطنون روس وأوكرانيون.

وذكرت شركة "اليسون مانجمنت جروب"، في بيان، اليوم، أن السفينة المذكورة تعرضت صباح اليوم، لهجوم القراصنة على بعد 210 ميلا بحريا من سواحل بنين، حيث تم احتجاز 13 فردا من أفراد الطاقم المكون من 19 شخصا، من بينهم روس وأوكرانيون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت مصادر أخرى، إلى أن هجوم القراصنة على ناقلة "سوراكاو ترايدر" في خليج غينيا وقع على بعد 210 ميلا من إقليم بايلس النيجيري، حيث كانت السفينة متوجه من عاصمة توجو.