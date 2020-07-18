مصرع كهربائي سقط من الدور الثاني أثناء عمله في الدقهلية

لقي كهربائي مصرعه في الدقهلية اليوم، إثر سقوطه من الدور الثاني علوي، أثناء عمله في قرية "كفر الترعة الجديد" بدائرة مركز شربين.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول شخص جثة هامدة إثر سقوطه من منطقة مرتفعة، وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين مصرع "محمد.ا. فرج، 50 عامًا"، ويعمل كهربائي.

وأكد شهود العيان، أن المتوفى سقط من الدور الثاني علوي أثناء عمله بقرية كفر الترعة الجديد، وبنقله إلى مستشفى شربين المركزي، قرر الأطباء تحويله إلي مستشفى المنصورة الدولي وتوفى فور وصوله.

تحرر المحضر اللازم، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة.