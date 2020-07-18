"فوجي" اليابانية تبدأ في الكويت تجارب عقار "أفيجان" لعلاج فيروس كورونا

كشفت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم السبت، أن مجموعة "فوجي فيلم" اليابانية، ستبدأ التجارب السريرية لعقار "أفيجان" المضاد للفيروسات في دولة الكويت هذا الشهر، بالتعاون مع شركة هندية شريكة لها.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر مُطلعة، لم تكشف عن هويتها، أن شركة معامل "ريديز" الهندية، من المتوقع أن تُجري التجارب السريرية بشكل أساسي، على ما يصل إلى ألف شخص، لتقييم مدى كفاءة الدواء في علاج فيروس كورونا المستجد.

وكانت مجموعة فوجي فيلم، أعلنت في وقت سابق من يوليو الجاري، أنها ضمنت للشركة الهندية حقوق حصرية بتطوير وإنتاج وبيع العقار المحتمل لعلاج فيروس كورونا في الخارج.

ولفتت الوكالة، إلى أن شركة "فوجي فيلم توياما للكيماويات"، الذراع المتخصص في صناعة الأدوية داخل مجموعة فوجي فيلم اليابانية، كانت تخطط في البداية لتجربة عقار "أفيجان"، المعروف أيضا باسم "فافيبيرافير"، على 96 شخصا في اليابان من آخر مارس وحتى نهاية يونيو، إلا أنها لم تستكمل التجارب بعد أن تضاءل عدد الإصابات في اليابان في مايو الماضي.