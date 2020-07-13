الكويت: الحد من توزيع الأضاحي خارجيا لمواجهة آثار كورونا

كلف مجلس الوزراء الكويتي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، بالتعميم على الجمعيات واللجان الخيرية والجهات المعنية، بالحد من توزيع الأضاحي خارج الكويت، وتكثيف عمليات توزيعها داخلياً؛ وذلك ضمن مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الإثنين، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح، إن المجلس كلف أيضا كلا من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، لإعداد تصور شامل لتجنب الازدحام أثناء عملية ذبح وتوزيع الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى، ومراعاة تنفيذ الاشتراطات الصحية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، شرح للأعضاء فحوى لقاءه مع رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الحكومية مؤخراً، والذي جاء في ضوء توجيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون، موضحا أنه تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ هذا التوجيه السامي، من خلال اعتماد نهج عملي جاد، وتعاون وتنسيق كل الجهات الرقابية؛ لمواجهة آفة الفساد، ومنع أسبابه، ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد، مهما كان اسمهم أو منصبهم أو صفتهم، ‏واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة، واتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي، وكل ما من شأنه حماية سمعة ومكانة الكويت.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء الكويتي قرر أيضا إلغاء قراري المجلس بشأن مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاع النفطي الكويتي؛ وذلك نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع من تفشي لفيروس كورونا المستجد، وأثرها على الأسواق النفطية والمالية العالمية، ‏وبما يسهم في قيام المؤسسة بالتركيز على أولوياتها للمرحلة المقبلة، والمحافظة على مكانتها في الأسواق النفطية العالمية.

وتابع أن المجلس قرر تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة نحو تلبية حاجة الكويت المستقبلية من الطاقة المستدامة.