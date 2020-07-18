لجنة مكافحة كورونا: تخطينا ذروة الفيروس.. ويارب "متحصلش موجة تانية"

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن مصر تخطت مرحلة ذروة فيروس كورونا، إذ أن الأرقام المسجلة بالنسبة للإصابات أو الوفيات، منخفضة حاليا، "الحمد لله الأمور عدت على خير ويارب ميحصلش موجة تانية".

وأضافت "العسال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه حتى الآن، لا يوجد تأكيد على حدوث موجة ثانية للفيروس من عدمه، والموضوع مازال تحت الدراسة والمتابعة، وليس شرطا أن تحدث موجة ثانية في فصل الشتاء.

وأشارت إلى معدلات الإصابة جيدة على مستوى العالم، كما أن المستشفيات المخصصة للعزل التابعة للوزارة، بدأت في غلق أبوابها، نظرا لتوافر الأماكن المخصصة في المستشفيات لعزل مرضى كورونا، وانخفاض أعداد الحالات الشديدة، مطالبة المواطنين، بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية كما هي.