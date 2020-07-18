النمسا: خطة جديدة لمواجهة احتمال تفشي كورونا في الخريف المقبل

أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي أن الحكومة انتهت من وضع خطة عمل من 17 عنصرا لمواجهة احتمال حدوث تزايد واسع في الإصابات بجائحة كورونا في الخريف المقبل مشيرا إلى أن تفاصيل الخطة سيتم الإعلان عنها قريبا.

وقال أنشوبير في تصريحات له اليوم السبت إن البلاد سوف تشهد تشديد إجراءات الوقاية من الفيروس في الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة في مراكز التسوق اعتبارا من الاثنين المقبل.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتابع بيانات منظمة الصحة العالمية بشأن تطورات وضع الجائحة، لافتا إلى حدوث زيادات قياسية في الإصابات وللمرة الأولى تأكد إصابة أكثر من 14 مليون شخص حول العالم وقد تعافى منهم 7.9 مليون شخص، مضيفا أن أكبر الإصابات تم تسجيلها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا كما توفي نحو 600 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الوزير أنه في النمسا انخفض عدد المصابين النشطين قليلاً إلى 1،361 حالة موضحا أن التجمعات في النمسا العليا وفيينا هي المسئولة في المقام الأول عن الإصابات الجديدة.