النمسا: خطة جديدة لمواجهة احتمال تفشي كورونا في الخريف المقبل
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أ ش أ
05:17 م | السبت 18 يوليو 2020
أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي أن الحكومة انتهت من وضع خطة عمل من 17 عنصرا لمواجهة احتمال حدوث تزايد واسع في الإصابات بجائحة كورونا في الخريف المقبل مشيرا إلى أن تفاصيل الخطة سيتم الإعلان عنها قريبا.
وقال أنشوبير في تصريحات له اليوم السبت إن البلاد سوف تشهد تشديد إجراءات الوقاية من الفيروس في الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة في مراكز التسوق اعتبارا من الاثنين المقبل.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتابع بيانات منظمة الصحة العالمية بشأن تطورات وضع الجائحة، لافتا إلى حدوث زيادات قياسية في الإصابات وللمرة الأولى تأكد إصابة أكثر من 14 مليون شخص حول العالم وقد تعافى منهم 7.9 مليون شخص، مضيفا أن أكبر الإصابات تم تسجيلها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا كما توفي نحو 600 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.
وأضاف الوزير أنه في النمسا انخفض عدد المصابين النشطين قليلاً إلى 1،361 حالة موضحا أن التجمعات في النمسا العليا وفيينا هي المسئولة في المقام الأول عن الإصابات الجديدة.