أستاذ تحاليل يوضح كيفية عمل الجهاز المناعي ضد كورونا

قالت الدكتورة ملكة فؤاد، أستاذ التحاليل بكلية طب القصر العيني، إن علم التحاليل، قائم على دراسات للحالات الطبيعية للجسد، واكتشاف حال وجود خلل أو مرض بالجسم.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة لها عبر "سكايب" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي يقدمه كلا من الإعلاميتين سهير جودة ومفيده شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن أهم مرض يجب على الأشخاص متابعته بشكل دقيق، هو مرض السكر، وهو المنتشر بشكل كبير بسبب وجود عوامل وراثية، أو عادات خاطئة في الطعام، وعدم ممارسة الرياضة.

وأضافت: "لو مظبطناش السكر هيؤدى لمضاعفات واختلال في وظائف الجسم بدرجات مختلفة"، موضحة أن مرضى المناعة، يجب متابعة حالتهم بشكل دوري، للتأكد من سلامة الجهاز المناعي، وتأثير العقاقير التي يتلقونها في رحلة علاجهم.

وأكدت أنه في حالات كورونا، ينتج الجسد أجسام مناعية لمواجهة الفيروس تسمي IGM، وبعد مرور أسبوعين يقوم الجسد بإخراج أجسام مناعية أخرى، تسمى IGG لمحاربة الفيروس على مدى أطول: "ده اللي بنقول عليه بقي نده مناعة ضد الفيروس".

وأشارت إلى أن السمنة هي عبارة عن كمية زائدة من الدهون، تقوم بالترسب في الجسد، ويرتبط بها زيادة الدهون في الدم، ما يؤدى إلى التأثير على وظائف وكفاءة الكبد: "ياريت مرضى السمنة، يحاولوا يقللوا من وزنهم بالتدريج علشان الجسم ميتأثرش، ويتابعوا حالتهم بشكل دوري، علشان نطمن أن وزن الدهون معقولة، وحالة الكبد أيضا".