عقدت مديرية الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، ندوة علمية بعنوان "الجديد في تشخيص وعلاج مرض السكر"، وذلك بالمركز العلمي بمستشفى ههيا المركزي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حمدي العاص، والدكتور أسامة خليل، والدكتور أحمد زغلول، والدكتور محمد سلام، أعضاء رابطة أطباء السكر والغدد الصماء بالشرقية، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الباسط خلاف مدير المستشفى.

وتناولت الندوة توضيح مفهوم مرض السكر وأنواعه والنسب الطبيعية له، وتشخيصه وطرق علاجه، والتعريف بمميزات وعيوب العلاج بالأنسولين المستخدم في علاج النوع الأول والثاني من السكر، كما جرى توضيح خطورة مرض السكر، وأهمية محافظة المرضى على وصفات الطعام المخصصة لهم، والانتظام على العلاج.