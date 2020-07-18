تعذيب واحتجاز وشكوك في عاهة مستديمة.. تفاصيل تعدي أب على رضيعته "مكة"

كشفت تحقيقات النيابة، تفاصيل مثيرة حول اتهام أب، بمحاولة قتل ابنته الرضيعة.

وبينت التحقيقات، أن أم الطفلة "مكة"، لما حملت في طفلتها، وعلمت أنها أنثى، نصحتها والدة زوجها بإخفاء الأمر عنه، فلما وضعتها، استاء وداوم التعدي على الرضيعة منذ ولادتها، فحررت محضرًا ضده.

وفي مطلع شهر يوليو الجاري، حاول خنق الطفلة محدثًا إصابات فيها، فتمكنت من تخليصها منه بعد أن أكرهها على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، لإجبارها على التنازل عن المحضر الذي حررته ضده، والإعراض عن قتل الطفلة، ثم احتجزها وطفلتها أربعة أيام في مسكن الزوجية، حتى تمكنت من مغادرته للإبلاغ عنه.

وبإلقاء القبض على الأب المتهم، قررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأثبت التقرير الطبي إصابة الرضيعة بعدة إصابات وكدمات بالوجه والكتف وكسر بالساق اليمنى والزند الأيسر، فأمرت "النيابة العامة"، بضبط الزوج لاستجوابه، وعرض الأم وطفلتها على "مصلحة الطب الشرعي"، لإثبات إصاباتها وكيفية حدوثها ومدى حصول عاهة مستديمة عنها.