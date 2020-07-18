تمديد إغلاق مخيمات المهاجرين في اليونان

أعلنت اليونان، اليوم، تمديدا جديدا لإجراءات إغلاق مخيمات المهاجرين، المكتظة مع ازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وفرض تدابير الحماية مجددا.

وقالت وزارة الهجرة، إن إغلاق المخيمات بدأ في 21 مارس، وتم تمديده الآن حتى الثاني من أغسطس، "للحؤول دون انتشار حالات الإصابة بالفيروس".

واليونان التي بلغ عدد الوفيات فيها بالفيروس 194 شخصاً لم تتضرر مثل العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، كما أن المخيمات لم تسجل فيها أي وفاة حتى الآن.

لكن حشر أكثر من 32 ألف طالب لجوء داخل مخيمات مجهزة في الأصل لاستقبال 5400 شخص في الجزر الخمس في بحر إيجه، أثار توتراً داخل المجتمعات المحلية.

كما أدت إعادة فتح قطاع السياحة في البلاد وتخفيف بعض إجراءات مكافحة الفيروس إلى زيادة في الإصابات، بحيث ارتفع متوسط الحالات الجديدة إلى 35 إصابة يومياً مقابل 25 في الفترة بين 8 و15 يوليو.

وتتعامل السلطات اليونانية مع العديد من الإصابات المؤكدة في المناطق السياحية بعد فتح المطارات الإقليمية أمام الرحلات الدولية في 1 يوليو.

كما طلبت السلطات من المسافرين الذين يعبرون حدودها البرية مع بلغاريا، وهو المعبر الحدودي الوحيد المفتوح أمام السياح، بتقديم دليل على إجراء فحص نتيجته سلبية.

وفرضت اليونان وضع كمامات في المتاجر الكبرى اعتبارا من السبت، بينما حظرت إقامة الحفلات والمهرجانات حتى نهاية يوليو.