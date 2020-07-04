اليونان تمدد عزل مخيمات المهاجرين لاحتواء كورونا

أعلنت اليونان، اليوم، تمديداً جديداً لتدابير العزل المرتبطة بفيروس "كورونا المستجد" في مخيمات المهاجرين المكتظة على أراضيها، رغم انتقادات بأنها تستغل الوباء للحد من حركة تنقلهم.

وفرضت إجراءات العزل في المخيمات في 21 مارس الماضي، وتم تمديدها الآن حتى 19 يوليو الحالي، حسبما أعلنت وزارة الهجرة.

ويمكن للمهاجرين مغادرة المخيمات بين السابعة صباحاً والتاسعة مساء، فقط ضمن مجموعات أقل من 10 أشخاص، وبما لا يزيد على 150 شخصاً بالساعة، وفق الوزارة.

وكان ماركو ساندروني، منسق جمعية أطباء بلا حدود الخيرية في مخيم موريا في ليسبوس، قد ندد بتمديد تدابير العزل.

وقال في وقت سابق لوكالة الصحافة الفرنسية: "سبب العزل في المخيمات لا يمكن ربطه بالصحة العامة"، مشيراً إلى عدم وجود حالات في المخيمات.

واليونان التي سجلت 192 وفاة بـ"كورونا" لم تتضرر مثل كثير من الدول الأوروبية الأخرى بالجائحة، ولم تسجل أي وفيات في مخيمات المهاجرين. لكن وجود أكثر من 32 ألفاً من طالبي اللجوء في الجزر الخمس ببحر إيجه، في مخيمات تتسع لـ5400 شخص، تسبب بتوترات مع المجتمعات المحلية.

والحكومة بصدد نقل آلاف المهاجرين إلى البر الرئيسي، بينما بدأت السلطات السماح بدخول زوار أجانب لتعزيز الموسم السياحي.