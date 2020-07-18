حسام الخولي: قائمة مجلس الشيوخ تضم 11 حزبا بإيدولوجيات مختلفة

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مجلس الشيوخ، يتشكل من 3 أقسام، 100 بنظام القائمة و100 بنظام الفردي، و100 يعينهم رئيس الجمهورية، وبالنسبة لنظام القائمة، ففي حال عدم وجود قائمة أخرى أمام تلك القائمة، تنجح بشرط الحصول على نسبة الـ5% من أصوات المسجلين، وهو ما حدث من قبل مع قائمة "في حب مصر" بمجلس النواب.

وأضاف "الخولي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن نظام الفردي يشهد اقبال كبير من قبل عددا من الناخبين، وهم أشخاص تابعين للأحزاب وهناك أعداد أخرى مستقله، موضحا أنه جري تشككيل القوائم بين الأحزاب بعضها البعض منذ 5 أشهر مضت، حيث تم عقد اجتماعات باسم "أحزاب القوي المدنية"، وحظيت تلك الاجتماعات بحوار حزبي وحديث موسع حول شكل القائمة الموحدة وكيفية الاشتراك فيها.

وأكد أن القائمة بها حزب المصري الديمقراطي وحزب التجمع والإصلاح والتنمية، حيث تم وضع 11 حزب بإيدوليجيات مختلفة تماما، بينما اتفقوا جميعهم على قائمة موحدة: "هذه الأحزاب دخلت في تحالف انتخابي، وهي دي الميزه"، مشيرا إلى أن التحالف لن يستمر حتى بعد دخول مجلس الشوري، ولا يوجد من يصادر على الراي داخل قبة المجلس.