"تعليم القاهرة" تبدأ تجهيز اللجان لانتخابات مجلس الشيوخ

أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بدء استعدادات المديرية والإدارات التعليمية الـ32 التابعة لها لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجرائها يومي 11، و12 أغسطس المقبل.

وأضاف "عطية"، استعداد أكثر من 95% من المقار الانتخابية بالمدارس التابعة للمديرية، مؤكدًا أنه جار تجهيز المراكز الانتخابية ومراجعتها بشكل دوري، للتأكد من جاهزيتها لإجراء الانتخابات وتوافر التجهيزات اللازمة بالمدارس.

وأشار إلى أنه سيتم التأكيد على السلامة الإنشائية والبنائية للمبنى المدرسي، وسلامة سور المدرسة والبوابات الخارجية، وتواجد حجرة محكمة الغلق لتأمين الصناديق، ووحجرة مبيت لقوات التأمين، وتوافر عوامل الأمن والسلامة، مثل طفايات الحريق، والتأكيد على سلامة خراطيم مياه الحريق، وتوافر أوعية الرمال بكل لجنة انتخابية.

وأشار محمد الحسيني، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التعليم بالقاهرة، إلى توفير كافة المستلزمات والتجهيزات وأعمال الصيانة المستمرة، وصلاحية دورات المياة ووسائل الإعاشة اللازمة لقوات التأمين من أسرّة ومراتب.

وأكد استمرار منظومة التعقيم والتطهير المتبعة بلجان الثانويه العامة كما هي دون تغيير، سواء البوابات الإلكترونية التي تم تركيبها بالمدارس وإمدادها بالمعقمات ووسائل التعقيم المختلفة.

وأكد صابر طلبة مدير إدارة الاتصال السياسي، انتهاء الإدارات التعليمية خلال الفترة الماضية من حصر اللجان الانتخابية التي تُجرى بها امتحانات الدبلومات الفنية وترشيح مدارس بديلة تقع في نطاق الشياخة أو قريبة منها، وإخطار قسم الشرطة التابع والمديرية بما تم من ترشيحات، حتى يتم مراعاة ذلك عند توزيع الناخبين على لجان الانتخابات، نظرًا لتزامن إجراء الانتخابات مع مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية.