السودان: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، فيما تم شفاء 21 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم السبت، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 72 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ولايتي الجزيرة (وسط) وكسلا (في الشرق)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ298 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 10 آلاف و682 حالة، بينها 673 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5637 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.