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  السودان: تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

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أ ش أ
02:42 م | الإثنين 13 يوليو 2020
عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السودانية

عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السودانية

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة، فيما تم شفاء 62 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 10 إصابات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 3 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 343 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 10 آلاف و316 حالة، بينها 657 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5403 أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.