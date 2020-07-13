  السودان: تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة، فيما تم شفاء 62 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 10 إصابات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 3 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 343 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 10 آلاف و316 حالة، بينها 657 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5403 أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.