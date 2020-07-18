أقدم سايس في الدقي: قانون تنظيم السيارات طلبناه منذ سنوات

قال صوابي جمال، أقدم السياس في منطقة الدقي، ويعمل منذ 20 عاما، إن قانون تنظيم السيارات، هو ما نادى به الكثير من السياس منذ فترات طويلة، وذلك لوجود خناقات يومية بين بعضهم البعض، لتقسيم الساحات فيما بينهم.

وأضاف "جمال"، خلال استضافته له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أنه فيما سبق، كان الأمر يحدث بالتراضي بين السايس وصاحب السيارة، بينما سينظم القانون ذلك.

وأوضح أن هناك عدد كبير من السياس في الشوارع المصرية، يعملون في تلك المهنة، وينظروا إليها على كونها "تسول"، بينما سينظم القانون العاملون في ذلك الإطار.