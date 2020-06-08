إنشاء ساحات انتظار للسيارات أمام الأندية ومراكز الشباب بسفاجا

عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة إنشاء وإقامة ساحات انتظار للسيارات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق المدينة، لاستيعاب انتظار سيارات المترددين عليها.

جاء وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركه مصر للألمونيوم، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير إدارة الشباب والرياضة، وسكرتير مدينة سفاجا، ومهندسي الإدارة الهندسية، ومديري الإدارات التنفيذية.

وأوضحت "المغربي"، أنه تم الاتفاق على إجراء معانية على الطبيعة، لاختيار عدة مواقع لإنشاء جراجات للأندية ومزاكر الشباب، لخدمة أهل المدينة والمترددين عليها.