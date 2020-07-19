"التجاري الدولي" يتقدم 179 مركزا بقائمة "ذا بانكر" لأفضل 1000 مصرف

تقدم البنك التجارى الدولى - مصر، 179 مركزاً دفعة واحدة فى قائمة التصنيف العالمى من مجلة «ذا بانكر» الأمريكية لـ«أفضل 1000 بنك فى العالم».

وحصل البنك على المركز 369 هذا العام، بدلاً من 548 العام الماضى، مدعوماً بالنتائج المالية القوية التى حققها البنك العام الماضى، كما جاء البنك فى المركز العاشر فى أفريقيا برأسمال قدره 2.943 مليار دولار، وفقاً للقائمة التى أصدرتها المجلة أيضاً.

وضمن قائمة أفضل 5 بنوك فى أفريقيا من حيث النمو، احتل البنك التجارى الدولى المرتبة الثانية بنمو ضخم بنسبة 74.76%.

وتصنف قائمة «ذا بانكر» البنوك من حيث إجمالى الأصول ومعدل نموها، والأرباح قبل خصم الضرائب، وكذلك معدل نموها، فضلاً عن رأس المال الأساسى ومعدل نموه، ونسبة كفاية رأس المال.

وقال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى: «تقدمنا فى قائمة التصنيف العالمى لمجلة ذا بانكر لهذا العام تأكيد جديد على قوة المركز المالى للبنك، وتطلعه إلى النمو المستدام».

هشام عز العرب: "الابتكار والنمو وقوة المركز المالي" آليات البنك لتحقيق الإنجازات

وأضاف أن هذا الإنجاز الجديد يعكس مدى التزام التجارى الدولى بالابتكار والنمو وقدرته فى الحفاظ على قوة مركزه المالى وجودة أصوله والسيولة المالية العالية، كما يؤكد موقعه الريادى كأكبر بنك قطاع خاص فى مصر.

واستطرد «عز العرب» أن البنك يؤكد التزامه بضمان حصول عملائه على أفضل المنتجات والخدمات المصرفية التى ترقى للمعايير العالمية، إلى جانب سعيه فى الوقت نفسه لحصول جميع شرائح وفئات المجتمع المصرى على خدمات بنكية سهلة الاستخدام.

الجدير بالذكر أن البنك التجارى الدولى حصل على العديد من المراكز المرموقة من أهمها تصنيفه بالمركز الـ28 بقائمة مجلة فوربس الأمريكية لأكبر 100 شركة فى الشرق الأوسط لعام 2020.