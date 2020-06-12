أخبار البنوك.. كل ما تريد معرفته عن فتح حساب جار بالبنك التجاري الدولي

يقدم بنك CIB خدمات مختلفة لعملائه ما بين القروض المختلفة والودائع والبطاقات الإئتمانية والعروض الشهرية.

وتستعرض "الوطن" كل ما تريد معرفته عن فتح حساب جارٍ في بنك CIB، وفق الموقع الرسمي له، كالتالي:

المستندات المطلوبة لفتح حساب جاري ببنك CIB

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر الساري للأجانب.

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز).

وثيقة إثبات مصدر للدخل.

وثيقة إثبات عنوان دائم للأجانب.

يسمح الحساب الجاري للعميل بإيداع وسحب النقود في أي وقت، أو من خلال الشيكات، من أي فرع من فروع​ البنك التجاري الدولي أو ماكينة الصراف الآلي، ويمكن الوصول للحساب في أي وقت عبر الموقع الرسمي للبنك.

المصاريف الخاصة بالحساب الجاري ببنك CIB