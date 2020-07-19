بـ 2 جنية في الوكالة.. "اتحاد مصدري مصر" يكشف أسباب انخفاض سعر البطاطس

قال محمود جندية، عضو اتحاد مصدري مصر، إن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مع تأخر تصدير البطاطس، أدى لوجود فائض كبير من محصول البطاطس، الأمر الذي ألقى بظلاله على انخفاض سعر المنتج بشكل كبير، مشيرًا إلى أن بائع التجزئة هو المستفيد الوحيد من انخفاض الأسعار، فسعر طن البطاطس بـ1500 جنيه، ويباع في الوكالة بـ2 جنيه الكيلو، ومن المنطقي أن يصل الكيلو للزبون بـ3 جنيهات، ولكن للأسف يباع أحيانًا بـ7 جنيهات.

وأضاف "جندية"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يقدمه إبراهيم الشواربي، أن التقاوي التي يقوم باستيرادها اتحاد المصدرين معروفة بأنها ذات جودة عالية، ومطلوبة في السوق بصورة كبيرة، خاصة أنها تؤدي إلى إنتاجية عالية في محصول البطاطس، وهناك بعض الشركات قامت باستخراج سجل تجاري، وقامت باستيراد تقاوي البطاطس من الخارج بصورة كبيرة، وهذا أدى لزيادة المحصول بشكل كبير، وهذا أحدث فائضا كبيرا من الإنتاج، وبالتالي انخفاض الأسعار.

خبير زراعي: البطاطس المصرية معروفة بجودتها عالميًا

من ناحية أخرى، أكد محمد عبد الفتاح الخبير الزراعي، أن موسم البطاطس هذا العام كان صعبًا، بسبب دخول كمية كبيرة جدًا من بذور البطاطس هذا العام بشكل يفوق احتياجات مصر، وأن احتياجات مصر تصل لـ100 طن بطاطس، بينما دخل مصر من هذه التقاوي ما يقرب من 140 ألف طن وهذا أثر بشكل سلبي على السوق، كما أن مساحة الأرض الزراعية في مصر تغيرت تمامًا خلال آخر 5 سنوات، وهذا بسبب اهتمام الرئيس السيسي بالتوسع في مجال الزراعة.

وأوضح أن جمعية مصدري البطاطس في مصر عليها أن تتكاتف لتصدير كميات البطاطس غير العادية إلى الخارج، فالدول العربية والأوروبية تستورد البطاطس المصرية، بسبب جودتها الكبيرة عن نظيرها الأوروبية، ولا بد من تنظيم تصدير البطاطس قبل بداية موسم الانتاج، مؤكدًا أن طن تقاوي البطاطس ينتج حتى 25 طنًا، وعلى المزارعين الاهتمام بالأنواع الجديدة المستوردة من التقاوي.