توافد طلاب الثانوية على لجان الامتحانات بالدقهلية وسط إجراءات احترازية

توافد طلاب الثانوية العامة في الدقهلية، منذ قليل، على اللجان لأداء آخر يوم امتحان بالنسبة لطلاب شعبتي "الأدبي والعلمي" فيما يتبقى يوم واحد فقط لطلاب شعبة الرياضيات.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الجيولوجيا، وشعبة الرياضيات في التفاضل والتكامل، بينما الأدبي في علم النفس.

وخضع الطلاب قبل دخول الامتحان إلى عملية تعقيم وكشف الحرارة، واستلام مستلزمات للوقاية (أوفر شوز، كمامة، مطهر) لضمان سلامتهم قبل الدخول للجان.

يذكر أن 47 ألف و732 طالبا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة منهم 23 ألف و56 شعبة علمي علوم، و8178 علمي رياضة، 16 ألف و49 شعبة أدبي في 152 لجنة بالإضافة إلى لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، بالإضافة إلى أداء 227 طالب و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية، وأن عدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالبا وطالبة في اللجنة الواحدة.